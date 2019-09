Facebook domina redes sociais em Portugal

As redes sociais tornaram-se presença diária na vida de grande parte da população nas últimas duas décadas. O fenómeno ganhou escala mundial com o sucesso do Facebook, criado nos EUA em 2004.A plataforma de Mark Zuckerberg tem dominado a comunicação no mundo ocidental e Portugal não é exceção. No entanto, tem perdido terreno nos últimos anos.De acordo com um estudo da Marktest, a que oteve acesso, o Facebook continua a ser a rede social mais usada em Portugal, com mais de 95% de inquiridos com conta criada, mas o Instagram quadruplicou o número de utilizadores desde 2013 (a marca foi criada em 2010), aproximando-se dos 68%.Igualmente com forte tendência de crescimento está o WhatsApp. A aplicação de mensagens duplicou a penetração nos últimos três anos e é já a segunda rede social mais utilizada, com 74% dos inquiridos a indicar ter conta aberta. O Messenger é utilizado por 71%.Curiosamente (ou não) as quatro redes sociais mais utilizadas em Portugal - recorde: Facebook, WhatsApp, Messenger e Instagram - pertencem todas ao Facebook, a gigante tecnológica que tem estado envolvida em vários escândalos de uso indevido de dados dos utilizadores.O estudo indica ainda que 18,8% dos utilizadores de redes sociais afirmaram ter deixado de usar algumas plataformas nos últimos 12 meses: Snapchat (31,6%), Twitter (22,5%), Facebook (19,3%), LinkedIn (17,6%) e Tumblr (15,7%).