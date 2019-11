Facebook e Google "estão agregar vários dados" pessoais alerta Amnistia na Web Summit

O secretário-geral da Amnistia Internacional (AI), Kumi Naidoo, advertiu hoje em Lisboa que empresas como o Facebook e o Google "estão a agregar vários dados" sobre as pessoas salientando que o uso das plataformas prescinde dos direitos à privacidade."Hoje o Facebook, o Google e outras empresas estão a agregar tantos dados sobre nós que nos conhecem quase melhor do que nós próprios e o problema disso é que estamos a dar a escolha do diabo. E a escolha do diabo é: se quiserem usar as nossas plataformas, então têm quase de desistir dos direitos à privacidade", indicou Kumi Naidoo no último dia da cimeira tecnológica Web Summit que decorre no Parque das Nações, em Lisboa.Esses dados "foram comercializados sem o consentimento dos cidadãos, usados como 'armas' como vimos nas eleições" presidenciais dos Estados Unidos e no referendo sobre o 'Brexit', ambos em 2016, acrescentou o secretário-geral da organização não-governamental de defesa dos direitos humanos.Fundada em 2010 por Paddy Cosgrave, Daire Hickey e David Kelly, a Web Summit é considerada um dos maiores eventos de tecnologia, inovação e empreendedorismo do mundo e evoluiu em menos de seis anos de uma equipa de apenas três pessoas para uma empresa com mais de 150 colaboradores.A cimeira tecnológica, que nasceu em 2010 na Irlanda, passou a realizar-se em Lisboa desde 2016, vai manter-se na capital até 2028, depois de, em novembro do ano passado, ter ficado decidida a permanência da conferência em Portugal por mais 10 anos, após uma candidatura com sucesso.A edição deste ano iniciou-se no passado dia 04 e termina hoje.