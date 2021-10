Facebook está a mudar. Conheça o novo nome da empresa

O Facebook anunciou esta quinta-feira que vai mudar o nome da empresa-mãe para Meta. A mudança de nome foi revelada na conferência de realidade virtual e aumentada do Facebook Connect e um reflexo da crescente aposta da empresa no metaverso.



A rede social ficará com o mesmo nome, já que a alteração é apenas na empresa-mãe. A Google fez a mesma coisa em 2005, quando se reorganizou com a holding Alphabet.







"Hoje somos vistos como uma empresa de redes sociais, mas no nosso ADN somos uma empresa que desenvolve tecnologia para conectar pessoas, e o metaverso é a próxima fronteira, assim como as redes sociais eram quando começámos", disse Zuckerberg. "Acreditamos que o metaverso será o sucessor da internet móvel".



