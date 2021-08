Facebook fecha contas de campanha anti-vacina

Foram encontradas 65 contas de Facebook e 243 do Intagram ligadas à Fazze, uma empresa de marketing que trabalhava para um cliente não identificado. A rede usava contas falsas para disseminar informações que tinham como objetivo pôr em causa a segurança das vacinas da Pfizer e AstraZeneca. Uma das publicações, por exemplo, dizia que a vacina da AstraZeneca transformaria uma pessoa num chimpanzé.O Facebook já removeu as centenas de contas da agência de marketing que operava a partir da Rússia. As contas tinham como alvo audiências na India, América Latina e, numa menor extensão, os Estados Unidos, utilizando para isso várias redes sociais.Os esforços da Fazze não tiveram muito impacto online, algumas das publicações nem chegaram a ter uma única resposta ou reação. Porém, Nathaniel Gleicher, o chefe de segurança do Facebook, refere que a campanha chamou a atenção pela tentativa de usar influencers. "Apesar de descuidada e da falta de alcance foi um esquema muito elaborado", afirmou numa conferência esta terça-feira.Os investigadores do Facebook disseram que alguns influencers chegaram a postar o material, mas apagaram-no mais tarde quando começaram a surgir histórias sobre a ação da Fazze.