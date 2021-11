O Facebook, o Instagram e o Messenger estão a apresentar novamente problemas no seu funcionamento.



De acordo com o site Downdetector, os utilizadores destas redes sociais estão a reportar problemas, entre eles no envio de mensagens diretas.





Recorde-se que estas redes sociais têm sido alvo de vários apagões desde o início do mês. A 4 de outubro, as redes sociais do Facebook chegaram a estarem em baixo durante várias horas.