Zuckerberg diz que o Facebook está "mais bem preparado" contra manipulação de eleições

Novas ameaças pairam sobre as legislativas de novembro nos Estados Unidos.

Por Lusa | 22:55

O presidente do Facebook, Mark Zuckerberg, disse esta quinta-feira que a maior rede social do mundo está "mais bem preparada" contra tentativas de manipulação de eleições, quando pairam novas ameaças sobre as legislativas de novembro nos Estados Unidos.

Criticado, nos últimos meses, por não ter levado a sério as campanhas de desinformação e de manipulação atribuídos a próximos do regime russo durante as presidenciais norte-americanas de 2016, Mark Zuckerberg tem procurado assegurar que o Facebook ganhou consciência da dimensão do problema e está a investir para o combater.

Em 2016, a rede social "estava preparada para ataques cibernéticos tradicionais, como o 'phishing' ou 'hacking', mas não esperava que atores estrangeiros lançassem ataques cibernéticos coordenados", através de "contas falsas" com o objetivo de "disseminar a divisão e a desinformação", reconheceu, novamente, o patrão do Facebook.