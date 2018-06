Falha de segurança no site MyHeritage expõe dados de 92 milhões

Companhia confessou ter descoberto o problema, ocorrido em outubro, só esta segunda-feira.

Por Daniela Espírito Santo | 00:34

No entretanto, a companhia pede aos utilizadores para mudarem de password enquanto investiga o que aconteceu.



Recorde-se que a MyHeritage é uma companhia israelita que ajuda famílias de todo o planeta a descobrir informações sobre a sua história familiar e ligações, através de ferramentas, testes de ADN e arquivos históricos.

A página que investiga laços familiares e genealógicos MyHeritage teve uma falha de segurança em outubro do ano passado que expôs os dados de mais de 92 milhões de utilizadores.A informação foi confirmada esta terça-feira pela empresa, que confessou só ter descoberto o problema esta segunda-feira.Numa mensagem publicada no blogue do MyHeritage, é dito que foram roubados os endereços de email e palavras-passe de quem visitou o website nessa altura. O problema foi descoberto por um responsável pela segurança da página, que encontrou um documento com todos estes dados.A MyHeritage garante que não encontrou mais informações sobre a falha e que nada garante que os dados tenham sido utilizados. As informações sobre ligações familiares e de ADN são guardadas em servidores separados e não foram atingidas pela falha de segurança.