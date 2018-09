Feministas reclamam tamanho dos novos iPhones

Ativistas alegam que os telemóveis são grandes demais para as mãos de uma mulher.

15:33

Grupos de feministas, de todo o mundo, estão a gerar uma onda de críticas aos novos modelos de iPhone lançados esta semana pela Apple. As ativistas alegam que os telemóveis não foram pensados para mulheres e que podem afetar a saúde das mesmas.

"Grandes demais para as mulheres segurarem", é a forma como as feministas estão a classificar os novos aparelhos, alegando que os dispositivos poderão até afetar a saúde das mãos.

O grupo afirma que as mulheres são mais consumidoras da marca do que os homens e não compreendem o facto de a Apple não adaptar as suas inovações ao público feminino.

"Nós devíamos estar furiosas com a marca, pois gastamos tanto dinheiro quanto os homens para um produto que nem está adaptado para nós", afirmam as mulheres, citadas pelo Daily Mail.

As mulheres dizem que em tantos padrões e dispositivos diferentes todos apontam para o público masculino, alegando que a falta de mulheres nos altos cargos da Apple pode levar a tais preconceitos.