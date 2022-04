Finais da BLAST Premier Spring serão disputadas em Lisboa

Excelente notícia para os amantes de CS:GO. A BLAST Premier anunciou esta terça-feira que as finais do evento que coroa o campeão de Primavera serão disputadas no Altice Arena, em Lisboa, entre 15 a 19 de junho.

Esta competição irá contar com as presenças de Natus Vincere, FaZe Clan, G2, Vitality, BIG e OG, finalistas já conhecidos do torneio que terá 425 mil dólares em prémios e acesso direto às finais da BLAST Premier. A estas equipas faltam ainda apurar os dois últimos participantes, que irão garantir a sua presença via Showdown (um com formações europeias e outro com conjuntos norte-americanos).



Equipas do Showdown europeu

Heroic

ENCE

NIP

Astralis

Movistar Riders

Copenhagen Flames

Bad News Eagles

NKT



Equipas do Showdown norte-americano

FURIA

Liquid

Complexity

MIBR

Godsent

paiN

Evil Geniuses

Sharks