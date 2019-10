Google anuncia que atingiu a "supremacia quântica" num avanço histórico de computação

A empresa Google anunciou ter alcançado a "supremacia quântica" através de um avanço de histórico de computação. A novidade é avançada pela revista científica Nature.



Esta quarta-feira, os engenheiros da empresa divulgaram um documento onde afirmaram que construíram um computador com um processador quântico, Sycamore, capaz de resolver em três minutos e 20 segundos um cálculo matemático complexo que um supercomputador convencional demoraria 10 mil anos a conseguir.



O gigante da informática IBM contestou a supremacia quântica reivindicada pela Google, considerando que esta subestimou o seu supercomputador convencional, o Summit, que poderia fazer o cálculo em dois dias e meio. O Summit foi desenvolvido pela IBM e está localizado no Laboratório Nacional de Oak Ridge, no Tennessee, Estados Unidos.







A computação quântica assenta no conceito de qubit - quantum bit -, por oposição ao bit que é a unidade básica do sistema binário em que assentam os computadores atuais. Segundo a física quântica, ao contrário de um bit clássico, que se traduz num estado binário de zero ou um, um qubit pode estar nos dois estados ao mesmo tempo, o que representa um aumento exponencial da capacidade de processamento de dados.

Por outro lado, especialistas como John Preskill, professor da Universidade de Tecnologia da Califórnia (CalTech) que cunhou o termo supremacia quântica, reconhecem o avanço tecnológico.