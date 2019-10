Google Maps melhora aplicação para utilizadores cegos

A Google lançou uma nova atualização na app de navegação do maps com o objetivo de melhorar as indicações para as pessoas cegas ou com problemas de visão."Os indicadores de voz não só ajudam cegos a ir do ponto A ao ponto B, como também nos dão confiança e segurança quando nos deslocamos sozinhos", escreveu a analista Wakana Sugiyama no blogue da Google.Como tal, o aplicativo quer tornar as indicações áudio mais precisas, indicando para a proximidade de uma passadeira, cruzamento, etc. De modo a que as deslocação das pessoas com estes problemas seja mais independente ou autónoma.