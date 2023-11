Google vai investir mais de nove milhões de euros na formação de estudantes em cibersegurança na Europa

A Google anunciou esta quarta-feira, dia em que é inaugurado o Centro de Engenharia de Segurança (GSEC) em Málaga, um compromisso de 10 milhões de dólares (9,13 milhões de euros) para formar estudantes em cibersegurança na Europa.

O presidente dos assuntos globais da tecnológica, Kent Walker, afirmou que os ciberataques aumentaram a nível mundial cerca de 38% em 2022 e as novas tecnologias como a inteligência artificial (IA) trazem consigo "ameaças que são cada vez mais sofisticadas", pelo que é necessário "trabalhar juntos à escala internacional".

Apesar destas ameaças, a Europa enfrenta uma escassez de talento na área da segurança digital, que no passado se cifrou em 500 mil profissionais.

Por essa razão, durante a inauguração do GSEC Málaga - que se soma a dois centros com estas características da Google em Dublin (Irlanda) e Munique (Alemanha) -, Kent Walker anunciou que a tecnológica vai avançar com um programa através da Google.org para melhorar a formação europeia em cibersegurança.

Trata-se de um convite aberto às universidades europeias para que apresentem a sua candidatura para acolher um seminário sobre cibersegurança, no qual serão selecionados oito de outros tantos países (Espanha, polónia, Ucrânia, França, Alemanha, Grécia, Roménia e República Checa), que receberão um financiamento de até um milhão de dólares.

Além do apoio financeiro, tmabém beneficiarão da orientação educacional e de recursos proporcionados pela Iniciativa Europeia de Investigação sobre Ciberconflitos (ECCRI), que irá elaborar um plano de estudos e receberá outros dois milhões de dólares.

No total é esperado que participem mais de 1.600 estudantes, que devem pôr em prática os conhecimentos adquiriros durante o seminário ajudando um total de 3.200 organizações locais a proteger-se contra possíveis ataques.

Em toda a Europa, a Google já deu formação em competências digitais a 12 milhões de pessoas, mas pretende "crescer mais", de acordo com Walker, que estava acompanhado pelo diretor de segurança informática da Google Cloud, Phil Venables, entre outros.

"Deveríamos ter a liberdade de utilizar a tecnologia sem medo que a nossa informação acabe em mãos erradas", salientou Venables.

Já a vice-presidente do Parlamento Europeu e responsável pela cibersegurança, Dita Charanzová, que fez uma intervenção através de vídeo, e incentivou a colaboração público-privada para proteger a economia digitalizada, uma vez que "as ameaças só aumentam, é como brincar de gato e rato".