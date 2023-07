Grupos ligados à inteligência artificial fazem aliança para autorregulação

Google, Microsoft, Anthropic e OpenAI, quatro empresas que lideram a corrida à inteligência artificial de última geração, anunciaram esta quarta-feira a criação de uma nova organização profissional para lutar contra os riscos desta tecnologia.

Com a designação de "Frontier Model Forum", a sua missão é promover "um desenvolvimento responsável" dos modelos de inteligência artificial (IA) mais sofisticados e "minimizar os potenciais riscos", refere um comunicado.

Os membros comprometem-se a partilhar entre eles e com os legisladores, investigadores e associações boas práticas para tornar os novos sistemas menos perigosos.

A União Europeia (UE) está a finalizar um projeto de regulação da IA que deve impor obrigações às empresas do setor, como a transparência com os utilizadores ou o controlo humano sobre a máquina.

Nos Estados Unidos, as tensões políticas no Congresso impediram qualquer esforço nesse sentido. A Casa Branca tem incitado os grupos envolvidos a garantirem a segurança dos seus produtos, em nome do "dever moral", segundo as palavras da vice-presidente, Kamala Harris, em maio.

Na semana passada, a administração norte-americana obteve "compromissos" da Amazon, Anthropic, Google, Inflection, Meta, Microsoft e OpenAI para respeitarem "três princípios" no desenvolvimento da IA - segurança, proteção e confiança.