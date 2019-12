Há uma aplicação que promove encontros online com base no seu ADN. Conheça qual

A DigiD8 é uma aplicação que arranja encontros online com base no ADN dos utilizadores.A app ainda não foi lançada mas o seu principal objetivo é evitar o romance entre pessoas portadoras da mesma doença hereditária.A aplicação está a ser criada por um estudante de medicina genética na Universidade de Harvard, EUA. A DigiD8 trata-se de uma aplicação de encontros amorosos, semelhante ao Tinder mas que utiliza o ADN como principal fator para encontrar um 'match' perfeito para os utilizadores.O principal objetivo do estudante George Church é evitar relações amorosas entre pessoas com a mesma doença hereditária para que se reduza o número de crianças portadoras de doenças patológicas. As doenças a ter em conta pela aplicação no momento em que procura o seu par são as consideradas mais graves.Apesar desta aplicação estar a causar o furor mesmo antes de estar disponível, a revista Popular Mechanics considera que este conceito utilizado pelo estudante aproxima-se das tentativas de Hitler para criar uma raça superior.