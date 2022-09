Hospital de Almada compra equipamento para diagnóstico de doenças da retina

O Hospital Garcia de Orta (HGO), em Almada, Setúbal, anunciou esta terça-feira a compra de um sofisticado tomógrafo de retina que permite um diagnóstico mais específico das doenças da retina, que será instalado no Núcleo de Oftalmologia de Almada.

Segundo uma nota do HGO, este novo equipamento de Tomografia de Coerência ótica será o terceiro existente em Portugal e o único disponível no sul do país.

O aparelho representa um investimento superior a 165 mil euros, realizado com meios próprios do Centro de Responsabilidade Integrado de Oftalmologia do HGO.

Este tomógrafo permitirá "um diagnóstico mais específico e pormenorizado das doenças da retina e mácula", possibilitando o início precoce de terapêuticas, "limitando tanto quanto possível o impacto da doença sobre a visão", segundo o diretor do Centro, Nuno Campos, citado na nota.

"Por outro lado, este equipamento permitirá que a nossa equipa faça parte de uma rede de investigação à escala global de utilizadores deste tipo de dispositivo, contribuindo para a construção de soluções melhoradas no tratamento de doenças da retina", acrescentou o responsável.

O novo equipamento será instalado no Núcleo de Oftalmologia de Almada (NOA).