A Huawei é hoje uma das empresas tecnológicas mais valiosas da China e em todo o Mundo. Com vendas perto dos 100 mil milhões de euros, a gigante tecnológica está sediada em Shenzhen, no sul da China, considerada o Silicon Valley do país.São mais de 180 mil trabalhadores em todo o mundo, metade está envolvido em projetos de pesquisa e desenvolvimento.Na sede, em Shenzhen, os trabalhadores passam o dia num Campus de larga escala, com condições dignas e vários espaços lúdicos.No entanto, vários trabalhadores escolhem o seu pequeno espaço de trabalho para dormir. As refeições são feitas em grandes edificios, alguns com aspeto de igreja.Bilhar, basquetebol, jogos tradicionais, ou aulas de arte fazem também parte do dia a dia de um trabalhador da Huawei.A Huawei superou a Apple em 2018 no mercado dos smarphones, ficando apenas atrás da Samsung.Por outro lado o crescimento da gigante tecnológica está a ser ameaçada pelos EUA e vários países da Europa devido a rumores que apontam para falhas na segurança dos equipamentos que permitem espionagem por parte do governo chinês.Apesar das várias polémicas, a Huawei lidera a corrida na adoção da tecnologia 5G.