Huawei perde apps e serviços da Google

A Google anunciou esta segunda-feira a suspensão de todas as transferências de software, hardware e serviços técnicos para o gigante chinês das telecomunicações Huawei, no seguimento da decisão da Administração Trump de colocar a empresa chinesa na lista negra por alegada espionagem.Na prática, esta decisão impede a Huawei de instalar as aplicações e serviços de Google, como o Google Maps, YouTube ou Gmail, bem como as novas versões do sistema operativo Android, nos telemóveis e tablets vendidos a partir de agora fora da China.A Google já garantiu que todos os dispositivos já existentes, incluindo aqueles que ainda se encontram em stock, poderão continuar a aceder à loja Google Play para atualizar as aplicações já instaladas, bem como o software de segurança Google Play Protect, mas não poderão instalar as futuras versões do sistema operativo Android.A Huawei é a segunda maior marca mundial de smartphones em número de aparelhos vendidos, atrás da Samsung.Em comunicado, o gigante chinês garantiu ontem que continuará a fornecer todas as atualizações de segurança e serviços de assistência pós-venda aos seus clientes e deu a entender que poderá avançar para a implementação de um sistema operativo próprio, que já tem em desenvolvimento há alguns anos.No mercado chinês, há muito que a Huawei não usa qualquer produto ou aplicação da Google, tendo ainda desenvolvido uma versão própria do sistema operativo Android com base na versões de ‘open source’ gratuitas.Richard Yu, chefe da divisão de consumo da Huawei, revelou em março que a empresa chinesa está a desenvolver um sistema operativo próprio. "Estamos preparados", garantiu.Cerca de metade dos 208 milhões de smartphones vendidos pela Huawei no ano passado tiveram como destino o mercado internacional. Quota de mercado da marca na Europa é de 29%.Analistas sugeriram que a China pode retaliar com um boicote aos produtos da Apple no mercado chinês. Aumento das barreiras regulatórias ou reforço das inspeções são outras hipóteses.