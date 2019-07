Huawei vai selecionar 10 estudantes portugueses para programa de formação na China

A Huawei informou esta sexta-feira que vai concretizar, pelo quarto ano consecutivo, o programa Seeds for the Future em Portugal, com a seleção de 10 estudantes portugueses para o seu programa de formação na China."Esta é uma oportunidade única para 10 estudantes de universidades portuguesas, que terão a oportunidade de integrar um programa de formação que é também uma experiência cultural, frequentar a sede da Huawei em Shenzhen e conhecer uma das mais avançadas e inovadoras instalações de Investigação & Desenvolvimento do mundo", refere a multinacional tecnológica chinesa em comunicado.A edição deste ano selecionará 10 dos melhores alunos das áreas de engenharia eletrotécnica e de comunicações, informática, e outras áreas relacionadas, que frequentem instituições de ensino superior em Portugal.