"Humano, demasiado humano", dizem internautas assustados com robô

Vídeo já conta com milhares de visualizações e partilhas, em diferentes redes sociais.

17:14

O vídeo foi publicado no passado sábado e já está a assustar os internautas. Com um passo determinado e movimentos muito realistas, o robô foi filmado a caminhar por uma zona residencial, no Reino Unido.

"Vamos todos morrer", disseram algumas pessoas que partilharam o vídeo, fazendo uma previsão para um futuro "Apocalipse" criado por robôs do género. "Humano, demasiado humano", acrescentaram outros internautas apavorados com a nova tecnologia.

O robô é totalmente monitorizado através de um computador e utiliza uma avançada tecnologia de movimento, que o torna assustadoramente real.