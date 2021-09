Imagens de Lisboa no lançamento pela Apple de nova geração de iPhone e iPad

A Apple lançou esta terça-feira os novos modelos de 'smartphones', 'tablets' e relógios digitais, usando imagens da cidade de Lisboa para algumas demonstrações das funcionalidades dos aparelhos

"Que série de anúncios espetaculares", saudou o diretor-executivo da gigante de tecnologia, Tim Cook, no fim do evento, que foi transmitido 'online a partir do Apple Park na Califórnia (EUA), sem público devido ao contexto pandémico.

Para apresentar alguns dos novos aparelhos, como o iPhone 13 e o iPad, a empresa utilizou vídeos gravados no centro da cidade de Lisboa, bem como na Ponte Vasco da Gama, na Aula Magna e no Museu da Marinha.

O evento pôde ser acompanhado no 'site' na Internet da Apple, como também no YouTube e na Apple TV, às 18:00 (hora de Lisboa).