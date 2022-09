Impressoras 3D instaladas em drones permitem construir de forma mais ecológica

Um dos principais objetivos da robótica é fazer construções coletivas, robustas e adaptadas. O mais recente estudo sobre o futuro da construção foi publicado esta quarta-feira, na revista 'Nature', e foi apresentado como projeto uma frota de drones que se organizam e trabalham em conjunto para fazerem reparações e construções em zonas de difícil acesso.Usando as abelhas como fonte de inspiração, devido à capacidade de trabalhar em equipa e fazer construções, vários investigadores uniram-se para desenhar um aparelho que permitisse construir, a baixo custo, casas e refúgios de emergência em zonas de difícil acesso. Desta forma, foram utilizadas impressoras 3D, instaladas em drones, de forma a cumprir com o objetivo.O aparelho é composto sobretudo por dois equipamentos: um designado por drone construtor - as impressoras 3D - que agregam os materiais de construção de forma precisa; e outro equipamento designado por drone de scan, que fornece informação visual sobre o trabalho.Um dos principais problemas associados à nova tecnologia é a questão da precisão. É fundamental garantir que a estrutura construída pelo drone é estável e, para que isso aconteça, é essencial que cada nova camada de construção encaixe perfeitamente na camada anterior. Apesar de uma das soluções encontradas pelos investigadores para resolver a problemática ter sido através das câmaras instaladas nos drones - que permitem observar se os materiais estão colocados no lugar correto - não era suficiente, pois existe uma outra preocupação associada ao aparelho, a instabilidade. Os drones não são fixos e tendem a desviar-se durante o vôo, nomeadamente em zonas ao ar-livre. De forma a resolver este segundo problema, a equipa de investigadores criou uma "cabeça de impressão" que ajusta a posição do equipamento de forma a equilibrar o movimento do aparelho.Todos os elementos que são instalados no drone devem ser o mais leves possível de forma a poupar energia. Inclusivé, a equipa de investigadores criou um tipo específico de cimento que pudesse ser transportado facilmente pelo aparelho. Este cimento era, numa primeira fase, bastante fluído e leve mas, passado algum tempo, adquiria uma consistência mais robusta.Outra ambição dos investigadores era que os drones conseguissem trabalhar em conjunto e de forma eficiente. Era essencial que os aparelhos trabalhassem de forma autónoma e conseguissem adaptar-se a mudanças que fossem surgindo durante a fase de construção. O trabalho de coordenação dos drones, que permite o trabalho em equipa, foi conquistado através do uso da inteligência artificial.Pretende-se que as impressoras 3D sejam utilizadas em locais menos acessíveis, como zonas montanhosas e de desastre, ou que sejam utilizadas para fazer reparações em fachadas e pilares de edifícios, sem que seja necessário a construção de andaimes.Espera-se que a nova tecnologia seja uma forma de construção alternativa, mais ecológica e que respeite o meio ambiente.