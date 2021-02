Indeciso com os 'elétricos'? Plataforma MobZero quer tirar as dúvidas

Ajudar na compra de um automóvel elétrico e informar sobre opções de mobilidade sustentável são os objetivos da nova plataforma MobZero lançada esta terça-feira pela Zero.

A página online, criada pela associação ambientalista com o apoio de outras seis entidades, pretende contribuir para mudar o paradigma da mobilidade e tornar as localidades mais saudáveis.

O objetivo passa também por informar os cidadãos e as empresas sobre os benefícios da mobilidade elétrica, sublinhando que veículos 100% eletrificados compensam em termos de emissões poluentes e custos de manutenção.

No projeto divulgado pela Zero, são indicados os modelos atualmente existentes no mercado nacional, com as respetivas características e vantagens ambientais e económicas.

As informações são independentes, de acordo com o comunicado da associação, e "desmistifica mitos ainda existentes sobre a tecnologia elétrica", de acordo com a nota da agência Lusa.

Simulador comparativo

No portal existe um simulador comparativo de veículos 100% eletrificados em relação às versões equivalentes a gasolina ou gasóleo, em termos de compra, utilização e emissões de dióxido de carbono (CO2) e óxido de azoto, considerados os principais poluentes atmosféricos.

"Os números mostram que, para a grande maioria dos modelos, os veículos 100% elétricos são mais vantajosos, quer em termos de emissões de gases poluentes, quer em relação aos custos totais de aquisição e utilização", salienta a Zero, sendo "comparáveis ou mesmo inferiores aos das viaturas a gasolina e gasóleo".





Para um cliente particular a aquisição e utilização de um carro elétrico tem um custo idêntico a um a gasóleo. Contudo, se for um cliente empresarial, os custos a ele associados são substancialmente inferiores aos de veículos a gasóleo ou gasolina.

Os custos de manutenção também podem ser substancialmente mais baixos, assim como os custos da eletricidade em comparação com o valor a pagar pelos combustíveis fósseis.

No comunicado, a associação ambientalista sublinha que o sector dos transportes é dos que mais contribui para a emissão de gases com efeito de estufa, sendo responsável, em 2018, por cerca de 25% das emissões de CO2 no nosso país.





"Os compromissos que Portugal assumiu no Acordo de Paris e, consequentemente, a nível europeu e nacional, com um objetivo de neutralidade carbónica em 2050, fazem com que a atuação neste sector deva ser realizada de forma concreta e integrada para uma redução efetiva do seu peso nas emissões de gases com efeito de estufa", salienta o comunicado.

Sensibilizar população

O projeto conta ainda com atividades em escolas para falar de mobilidade sustentável e mobilidade elétrica. Além do simulador, a página tem informações sobre mobilidade sustentável relacionadas com os transportes coletivos ou os chamados modos suaves, como as bicicletas, por exemplo.





Estão ainda disponíveis informações sobre a legislação respeitante à mobilidade elétrica, ou sobre as tecnologias disponíveis, além de ligações a páginas de instituições e organizações ligadas à mobilidade e outras páginas sobre mobilidade.

Em 2020, as vendas de veículos com ligação a uma tomada elétrica representaram 10,5% do mercado europeu, quando em 2019 eram apenas de 3%.

Segundo os últimos números da Federação Europeia de Transportes e Ambiente (T&E, na sigla original), que junta organizações não-governamentais, sobretudo ambientalistas, no ano passado foram registados na União Europeia mais de 1 milhão de veículos elétricos.

Esse valor significa uma duplicação do número de carros a circular sem consumo de combustíveis fósseis, correspondendo agora a mais de dois milhões de viaturas eletrificadas em circulação.