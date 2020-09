Índia proíbe jogo PUBG Mobile e 117 outras aplicações chinesas

O governo da Índia acaba de banir 118 "apps" para dispositivos móveis de origem chinesa. Entre estas aplicações banidas destaca-se o popular jogo PUBG Mobile da Tencent Holdings Lts.

A Índia justificou esta decisão alegando que está preocupada com o uso abusivo ou indevido dos dados e das informações dos utilizadores.

Recorde-se que já no final do mês de junho a ByteDance, proprietária do TikTok, tinha cedido à pressão do governo indiano e retirado de forma voluntária a popular aplicação da Google Play Store e da App Store da Apple. Agora, outras 118 aplicações de origem chinesa terão um destino semelhante.

Já a 27 de julho tinham sido registadas tensões entre a Índia e a China, sendo que na altura as aplicações visadas foram o PUBG Mobile e COD Mobile.