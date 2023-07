Inteligência Artificial para escrever notícias? Google estuda hipótese

A Google está a desenvolver ferramentas de Inteligência Artificial capazes de ajudar jornalistas a escrever notícias, informa o New York Times, citado pela Reuters."Estas ferramentas não servem, nem pretendem, substituir o papel essencial dos jornalistas a reportar, criar e verificar notícias", disse um porta-voz da empresa americana.A Google tem conversado com editores de várias redações americanas, como o New York Times, o Wall Street Journal e o Washington Post.Esta ferramenta poderia ajudar os jornalistas com os títulos ou com diferentes estilos de escrita. Alguns dos presentes na reunião com a Google acharam o conceito inquietante.A notícia surge depois de a Associated Press ter anunciado que está a explorar, com os donos do ChatGPT, a Inteligência Artificial para a criação de notícias.Em Portugal, o site desportivo Zerozero tem um bot que "produz texto baseado em dados e estatísticas", usado para escrever resumos de jogos.