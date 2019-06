Internet gratuita para todos em Vinhais

A população de Vinhais, no vai ter Internet gratuita no âmbito de um investimento municipal superior a 44 mil euros para disponibilizar rede sem fios em todo o centro desta vila transmontana, divulgou esta quinta-feira a Câmara Municipal.O valor financeiro destina-se à primeira fase de execução do projeto que tem aprovado, pelo Turismo de Portugal, um montante de 44.280 euros, com financiamento a 90%, segundo informação da autarquia.O investimento permitirá, ainda de acordo com a autarquia, "a cobertura da zona histórica, Largo do Arrabalde e toda a área envolvente à Rua Principal, desde o Largo do Arrabalde até aos Bombeiros Voluntários de Vinhais".O município liderado por Luís Fernandes defende que "a Internet faz parte do quotidiano das pessoas" e, para permitir o acesso à população local, decidiu aderir ao Programa Valorizar-Linha de Apoio à Disponibilização de Redes Wi-Fi.A candidatura "resulta de uma ação concertada entre os nove municípios da Comunidade Intermunicipal (CIM) das Terras de Trás-os-Montes, através do Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial das Terras de Trás-os-Montes".O propósito desta estratégia conjunta é "o alargamento da rede 'wi-fi' aos espaços públicos e que tenham interesse para o turismo, bem como, a valorização turística do património cultural e natural do país"."O elevado fluxo de utilizadores, em especial nas zonas de maior atração turística, também leva a que o alargamento da rede wi-fi, seja uma necessidade", justifica a Câmara de Vinhais.O acesso à rede é gratuito a qualquer pessoa, sendo apenas necessário efetuar um registo e aceitar os termos e condições de acesso.