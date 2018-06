Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Investigadores de Aveiro identificam pessoas e emoções em eletrocardiograma

Equipa da Universidade de Aveiro desenvolveu método capaz de identificar a pessoa e a emoção sentida durante o registo.

Por Lusa | 14:42

Uma equipa de investigadores da Universidade de Aveiro (UA) desenvolveu um método capaz de identificar, através de um eletrocardiograma (ECG), a pessoa e a emoção sentida durante o registo, revelou esta segunda-feira instituição.



Até agora já existiam estudos sobre identificação biométrica usando ECG e outros que o usavam para identificar emoções, mas o trabalho da UA, pela primeira vez, apresenta um método capaz de identificar a pessoa e a sua emoção em simultâneo.



"O método usado neste trabalho compara registos, isto é, tendo uma base de dados com vários registos, quando recebe um novo registo de ECG compara-o com os que conhece da base de dados. A identificação da pessoa e da emoção tem como base a maior medida de semelhança", revela Susana Brás, do Instituto de Engenharia Electrónica e Informática de Aveiro (IEETA) da UA e coordenadora da investigação.



O trabalho pretende "dar um importante auxílio no diagnóstico e tratamento de distúrbios mentais", podendo igualmente "dar uma ajuda nas perícias criminais, na hora de interrogar suspeitos e testemunhas".



"O ECG é o sinal elétrico emitido pelo nosso coração. Este sinal contém informação muito variada, desde a informação clínica, consultada pelo médico para inferir o estado do nosso coração, até informação individual, como é o caso dos padrões de resposta a estímulos emocionais", explica Susana Brás.



Os registos de ECG de diferentes pessoas contêm informação semelhante, sendo essa informação a que é analisada e extraída pelo médico.