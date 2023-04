Itália desbloqueia Chat GPT

Itália permitiu esta sexta-feira a reativação do assistente virtual inteligente ChatGPT, um mês após o bloqueio, já que a plataforma prometeu "mais transparência e mais direitos para utilizadores e não utilizadores europeus".

A autoridade italiana de Proteção de Dados Pessoais informou que a empresa americana OpenAI, que gere o ChatGPT, anunciou em comunicado novas medidas para respeitar a privacidade dos internautas.

Depois de uma fuga de dados, a autoridade italiana para a proteção de dados abriu um inquérito e, com base na legislação europeia, ordenou o bloqueio "com efeito imediato" do Chat GPT em Itália, no último dia do mês de março.