Itália investiga TikTok por vídeos de jovens a magoarem-se a si próprios

A autoridade reguladora da concorrência em Itália abriu esta terça-feira uma investigação à rede social TikTok pela divulgação de vídeos de jovens a magoarem-se a si próprios com o chamado desafio da "cicatriz francesa".

A investigação centra-se na mais recente tendência autolesiva que surgiu na rede social, com alegada origem na França, e que consiste em beliscar as maçãs do rosto até surgir um hematoma, podendo até deixar marcas permanentes.

A Autoridade da Concorrência e do Mercado italiana fez buscas na sede italiana da TikTok Technology Limited, responsável pela popular rede social, com o apoio da Unidade Especial Antimonopólio.