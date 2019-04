Já chegou a Portugal o Tesla mais barato de sempre

Preço é inferior a 50 mil euros e com uma autonomia de 415 quilómetros.

19:51

Já chegou a Portugal a versão mais barata do carro Tesla Model 3, com um preço inferior a 50 mil euros e com uma autonomia de 415 quilómetros.

Denominada "Standard Range Plus", esta versão do Model 3 conta apenas com tração traseira mas já inclui o "Autopilot" de série, ainda que seja a versão mais simples deste sistema, funcionando quase como um "cruise control adaptativo", já que controla apenas as funções de direção, aceleração e travagem quando existem outros veículos e peões na faixa onde circula.



Leia a notícia na íntegra no site do 'Aquela Máquina'.