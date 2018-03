Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Já conhece os smartphones portugueses em cortiça?

Telemóveis da Iki Mobile estão a ser um sucesso no Mobile World Congress

Por Miguel Dias | 14:39

Os "smartphones" em cortiça estão a ser um dos produtos mais falados no Mobile World Congress, que decorre em Barcelona. Mas aquilo que poucos sabem é que a marca que os faz, a Iki Mobile, é portuguesa e já "anda por cá" desde 2013.



A empresa de Tito Cardoso, que recentemente inaugurou uma nova unidade de produção em Coruche – a primeira do género na Península Ibérica -, quer distinguir-se pela irreverência dos seus produtos e decidiu apostar num material que por norma não associamos à tecnologia, a cortiça.



A "jóia da coroa" da empresa é o Bless Plus, equipamento que está à venda por um preço a partir dos 340 euros, nas cores Light, Browm e Black Cork, e que conta com sistema operativo Android 7, 64 GB de memória interna que pode ser expandida até aos 256 GB com um cartão microSD e uma bateria de 3.800 mAh que suporta carregamento sem fios.



Utiliza um processador Octa Core, suporta até dois cartões SIM e tem câmaras Sony. A frontal é de 13 MP e a traseira é dupla e junta uma câmara de 13 MP com uma de 5 MP. A tudo isto ainda se junta o sistema "ultra fast fingerprint 360 º", que tal como o o nome sugere é um sistema de autenticação através de impressões digitais.



Além de garantir uma maior proteção às quedas, a utilização da cortiça oferece uma maior proteção das radiações eletromagnéticas emitidas pelas baterias e confere-lhe um melhor isolamento térmico.



Como referimos acima, este Bless Plus é o equipamento topo de gama da Iki Mobile, mas a empresa portuguesa também tem soluções mais baratas no catálogo.