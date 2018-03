LEGO vai passar a fazer peças com cana-de-açúcar

Peças botânicas da LEGO vão ficar mais ecológicas e chegam às lojas já este ano.

Por Miguel Dias | 12:37

As peças botânicas da LEGO, tais como folhas, arbustos ou árvores, vão passar a ser feitas a partir de um plástico à base de cana-de-açúcar e vão aparecer nas caixas dos famosos "tijolos dinamarqueses" já este ano.

Esta decisão faz parte do plano da empresa com sede em Billund para reduzir a pegada ecológica e de substituir o petróleo por materiais sustentáveis nos produtos e embalagens, meta que a empresa com 85 anos espera alcançar em 2030.

Recorde-se que desde que foi fundada, em 1963, o material usado nas peças é o Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS), produzido a partir do petróleo. Foi a escolha da empresa de brinquedos por se tratar de um material muito resistente e duradouro.

Mas agora, para produzir estas peças botânicas, este material será substituído por polietileno verde, um plástico produzido a partir do etanol de cana-de-açúcar e que pode ser reciclado.

É um primeiro passo importante por parte da LEGO, mas tendo em conta que esta decisão vai afectar apenas 1% ou 2% da totalidade da produção com plástico da LEGO, que se estima que produza cerca de 20 mil milhões de peças por ano, percebemos que o caminho ainda é muito longo até ao objectivo que a empresa traçou para 2030.