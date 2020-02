A Linha Internet Segura registou em 2019 um total de 701 denúncias relacionadas com a deteção de conteúdos de pornografia infantil e discriminação racial, segundo dados da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima.

Coordenada pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, a Linha Internet Segura é um serviço de atendimento gratuito e confidencial criado com o objetivo de prestar apoio às vítimas de cibercrime, aconselhar na adoção de comportamento seguros no uso da internet e permitir a denúncia de conteúdos ilegais online.

Este é um dos serviços do consórcio coordenado pela Fundação para Ciência e Tecnologia (FCT) e do qual a APAV faz parte desde janeiro de 2019, envolvendo também a Direção Geral da Educação, o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), a Fundação Altice e a Microsoft Portugal.