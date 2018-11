Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lisboa Games Week reúne 60 mil pessoas

Muitos dos participantes vestem os fatos das personagens favoritas.

Por Rita F. Batista | 01:30

A maior feira de entretenimento digital do País reúne até ao final do dia deste domingo mais de 60 mil pessoas na capital. A quinta edição da Lisboa Games Week dá a conhecer as novidades no mundo dos videojogos, anime, e cultura pop japonesa.



Em grupo, sozinhos e de todas as idades – o conhecido como ‘mundo do gaming’ atrai até à FIL todo o tipo de curiosos pelas novidades que, durante o próximo ano, vão sair para o mercado.



"As experiências que aqui temos são para todos os gostos, para toda a família e proporcionam um ótimo convívio entre amigos. Temos várias experiências de realidade virtual e nos nossos mais de 180 postos de jogo temos todo o tipo de conteúdos para quem quiser experimentar", explicou ao Correio da Manhã João Lopes, relações-públicas da Playstation Portugal.



Pelos corredores, por entre os stands, passam várias pessoas vestidas das mais variadas personagens de jogos ou de anime (desenhos animados japoneses). "Neste encontro podemos conhecer pessoas que amam jogar como nós e que percebem a nossa paixão por estas personagens e por aquilo que elas nos transmitem. É uma verdadeira família", disse ao CM Sofia Ferreira, de 17 anos.



Num dos palcos principais decorre uma competição de um dos jogos do momento, League of Legends. Quem quer participar deve deixar o nome numa longa lista e aguardar pela vez. A espera é demorada mas quem joga diz valer a pena. Os jogos são emitidos num ecrã gigante que atrai dezenas de pessoas que chegam a ficar horas a assistir à competição.



Para além dos stands expositores de jogos, há vários pontos de venda de posters, pulseiras e camisolas com as caras das personagens dos jogos estampadas. Muitos fazem questão de levar uma recordação.



Novos jogos no mercado em 2019

Um dos principais motivos que atrai milhares até à Lisboa Games Week é o facto de poderem experimentar os jogos que vão entrar no mercado durante o próximo ano. É o caso de jogos como Days Gone, Dreams, Marial Spiderman, God of War, Call of Duty ou Concrete Genie, entre muitos outros.



Febre do League of Legends em Lisboa

As personagens do League of Legends são aquelas que mais participantes decidiram encarnar. É o caso de Marta Almeida e Pedro Amaral que participaram no evento para "conviver com quem partilha do mesmo gosto".



Enfermeiro veste-se de Darth Vader

Rodrigo Lopes é enfermeiro e optou por vestir-se de Darth Vader do Star Wars: "os jogos não são só para os miúdos. Éramos gaiatos quando a Playstation surgiu. As consolas foram evoluindo e nós crescemos com elas".



"É como andar a 200 quilómetros por hora"

Uma das principais atrações da Playstation é o jogo Gran Turismo que "dá a sensação de como é andar a 200 km por hora num automóvel de alta competição".



DEPOIMENTOS

Ricardo Martins, estudante, 19 anos

"Nem sempre consigo comprar os novos jogos"

"No ano passado vim e gostei muito, por isso, este ano quis repetir a experiência. Nem sempre tenho possibilidade de comprar os novos jogos que saem no mercado mas aqui posso experimentar".



Carolina Ribeiro estudante, 17 anos

"Aqui é o único sítio onde me sinto eu mesma"

"Decidi vir vestida de Miss Fortune que é uma personagem do jogo League of Legends. Aqui é o único sítio onde me sinto eu mesma. Sinto-me muito mais confiante quando visto esta personagem que tanto admiro".



Alexandre Rodrigues, estudante, 10 anos

"Este está a ser o dia mais feliz da minha vida"

"Ontem o meu pai disse que tinha uma surpresa para mim e para o meu mano. Quando nos disse o que era eu disse-lhe logo que este ia ser o dia mais feliz da minha vida, e está mesmo a ser".



Jéssica Neves, estudante, 19 anos

"Podemos encontrar pessoas de outras zonas"

"Hoje vim vestida do anime Monster Musume. Sou de Setúbal e aqui [Lisboa] posso encontrar-me com pessoas de outras localidades que também jogam. Tem sido bastante agradável desde que cheguei".