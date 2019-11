Marcelo insiste na tecnologia a combater desigualdades sociais

O Presidente da República insistiu esta quinta-feira que a tecnologia deve procurar ajudar no combate às desigualdades sociais. A posição foi assumida no encerramento da quarta edição da Web Summit, em Lisboa."Esta revolução digital é sobretudo dos mais jovens. E há uma fatia da sociedade que tem de entrar nela. Não pode ficar para trás", afirmou.Num discurso fortemente aplaudido, lado a lado com o empreendedor Paddy Cosgrave, Marcelo Rebelo de Sousa deixou o desafio à plateia da conferência internacional. "Não tememos o futuro. Somos imparáveis. Ninguém nos vai parar!", apelou o Presidente da República.O Chefe de Estado lembrou que o evento tem ajudado a debater temas que acabam por marcar a atualidade, como a inteligência artificial ou o aquecimento global, e não escondeu a vontade de encerrar as próximas edições, o que implica uma recandidatura.