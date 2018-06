Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Microsoft compra GitHub por 6.400 milhões de euros

A operação de compra deverá estar concluída no final deste ano.

16:59

A Microsoft vai comprar a empresa de desenvolvimento de 'software' GitHub, numa operação avaliada em 7.500 milhões de dólares (6.400 milhões de euros), anunciou esta segnda-feira a empresa.



Em comunicado, a Microsoft explicou que a GitHub, uma das maiores plataformas de desenvolvimento de 'software' do mundo, conta com mais de 28 milhões participantes que "aprendem, partilham e colaboram para criar o futuro".



O presidente executivo da Microsoft, Satya Nadella, disse que a fusão entre as duas empresas vai fortalecer o compromisso da Microsoft com "a inovação e a liberdade de desenvolvimento de programas informáticos".



A operação de compra deverá estar concluída no final deste ano.