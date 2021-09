Microsoft estuda localizações para "potencial abertura" de novo escritório fora de Lisboa

Os mitos sobre o tamanho do pénis multiplicaram-se ao longo dos tempos, porém, sem quaisquer bases científicas...até agora. Uma equipa de urologistas de Seul provou que o tamanho do órgão sexual masculino pode ser comprovado pelos dedos anelar e indicador: quanto mais parecida for a altura entre estes dois dedos, maior será o pénis do homem.