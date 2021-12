Microsoft fecha temporariamente escritório na primeira semana de janeiro

Luís Archer, de 80 anos, é padre jesuíta, cientista na área da genética molecular e professor universitário. Participa frequentemente em conferências e colóquios em Portugal e no estrangeiro e colecciona prémios académicos – tem uma magnífica colecção de selos da coroação da rainha Isabel II de Inglaterra. Ontem recebeu mais um prémio, o Annualia Verbo, da Editorial Verbo, numa cerimónia que decorreu no final do dia no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Mas o que lhe dá mais prazer é – confidencia ao CM – exercer o sacerdócio. Com humildade, diz que os portugueses o acarinham de mais: “Já recebi muitas homenagens e tenho outra agendada para segunda-feira.”