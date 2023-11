Há cerca de três mil satélites inativos e centenas de milhões de detritos a flutuar no espaço. Um mundo de lixo espacial - objetos, fragmentos de foguetões e peças que não servem para nada - que colocam em perigo as futuras viagens ao espaço. A razão é simples: estes destroços, como um simples parafuso ou uma lasca de pintura, podem mover-se a cerca de 24 mil quilómetros por hora.



O embate numa nave espacial seria suficiente para a perfurar, o mesmo sucedendo com satélites operacionais, tornando-os inúteis. Para fazer face a este problema, a NASA está a financiar um projeto da Universidade da Virgínia, nos EUA, que propõe um sistema a laser para combater estes objetos humanos abandonados no espaço.

Missões ao espaço ameaçadas devido a lixo espacial





Segundo os cientistas e autores da ideia, uma rede de lasers, alimentados por inteligência artificial, pode ser a solução para manobrar e desviar detritos e evitar colisões. Seja através de um sistema a laser, como o que está a ser desenvolvido na Virgínia, ou outro modelo que venha a surgir, algo tem de ser feito para minimizar o risco da passagem de naves espaciais e garantir a saúde dos satélites, porque a ameaça é real. Existem atualmente cerca de nove mil satélites na órbita baixa da Terra - onde operam sistemas de telecomunicações comerciais, como o Starlink da SpaceX, e satélites meteorológicos - e a previsão é de que serão 60 mil em 2030.