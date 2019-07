Mónaco é primeiro país europeu com cobertura total de 5G e tem rede da Huawei

O principado de Mónaco é o primeiro país europeu com cobertura total de tecnologia 5G (quinta geração móvel), tendo a rede sido integralmente construída pela fabricante chinesa Huawei, noticiam esta quarta-feira vários media.A Monaco Telecom lançou na terça-feira a sua rede 5G com equipamentos da chinesa Huawei, tornado o principado, localizado a sudeste de França, o primeiro Estado europeu totalmente coberto com aquela tecnologia."Somos o primeiro Estado totalmente coberto com 5G", salientou o presidente da Monaco Telecom, Etienne Franzi, citado pela AFP, que acrescentou tratar-se do primeiro pilar de um programa para tornar o principado digital.Por sua vez, este também é um passo para a Huawei, cujas operações têm sido afetadas pelas restrições impostas pelos Estados Unidos por alegadamente fazer espionagem.O 5G permite maior velocidade de transmissão de dados, com um potencial nunca visto em termos de tecnologia móvel: automóveis autónomos ou cirurgias realizadas à distância são algumas das aplicações da quinta geração, que promete revolucionar o mercado.