Natal pelo Zoom? Plataforma remove limite de 40 minutos para chamadas durante épocas festivas

A plataforma de videochamadas Zoom vai remover o limite de 40 minutos nas chamadas na versão grátis durante as épocas festivas, prolongando a medida até ao Ano Novo.Num comunicado, a plataforma relembra que "a Covid-19 mudou a forma como vivemos, trabalhamos e comemoramos em 2020 e, como tudo neste ano, a época festiva não será a mesma". "Como forma de agradecer aos nossos utilizadores durante um tempo extraordinário, vamos remover o limite de 40 minutos para as contas Zoom grátis para todas as reuniões a nível mundial que se aproximam", pode ainda ler-se.

O limite será, segundo a plataforma, levantado automaticamente. Conheça o calendário de chamadas ilimitadas para Portugal:



- Até às 12h00 de sábado, 19 de Dezembro;

- Entre as 16h00 de 23 de Dezembro e as 12h00 de 26 de Dezembro;

- Entre as 16h00 de 30 de Dezembro e as 12h00 de 12 de Janeiro.

Seja a celebrar a festividade judaica do Hanukkah, o dia de Natal, ou o Ano Novo, a plataforma garante que nenhuma reunião será interrompida.