A partir desta quinta-feira, a Netflix tem novos preços em Portugal. O serviço de streaming aumentou os preços das mensalidades de dois dos planos que disponibiliza no mercado nacional : o plano Standard passa dos 10,99 euros para 11,99 euros; já o plano Premium, o mais dispendioso, sobe dois euros, passando a custar 15,99 euros.

O plano base é o único que mantém o preço: com uma resolução de 480p, a mais baixa entre os três planos, continuará a custar 7,99 euros por mês. As alterações ao preçário já estão disponíveis no site da empresa em Portugal. Os aumentos vão estender-se aos subscritores atuais nas próximas semanas, explica a Netflix, e a todos os novos subscritores imediatamente. "Os subscritores atuais serão notificados por e-mail e através da aplicação da Netflix um mês antes de os novos preços lhes serem aplicados. O calendário exato dependerá do ciclo de faturação específico de cada subscritor", é detalhado.