Novo iPhone 11 criticado pelos tripofóbicos

A Apple lançou o modelo dos novos iPhone 11 na passada terça-feira e enquanto alguns fãs das tecnologias aplaudiram a nova gama de telemóveis, outros viram-se profundamente incomodados com o design do telemóvel.O mais recente lançamento da Apple fez sucesso junto dos amantes da fotografia, porém alguns utilizadores manifestaram-se nas redes sociais dizendo que se sentem perturbados pela maneira como estão orientadas as três lentes na retaguarda.Segundo os comentários, este design desencadeia uma fobia que consiste na repulsa e medo irracional de pequenos buracos e aglomerados de círculos com socalcos. Alguns exemplos de coisas que despoletam a fobia são favos de mel e flores de lótus.Em declarações à CNN, o cientista visual da Universidade de Essex em Oxford, Geoff Cole, disse que, embora pareça estranho para as pessoas sentirem-se desconfortáveis ao verem furos agrupados, para as pessoas que sofrem de tripofobia a imagem pode causar uma série de reações, com diversos níveis de gravidade.Uma pesquisa da mesma universidade diz que "a fobia surge em parte porque os estímulos indutores compartilham características visuais básicas com as de organismos perigosos".O iPhone 11 vai estar à venda em Portugal a partir do dia 20 deste mês. O preço mínimo estimado arranca nos 829 euros e vai até aos 1679 euros.