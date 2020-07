Novo Lamborghini Sián Roadster custa 3,5 milhões e já está esgotado

A Lamborghini mostrou esta quarta-feira o Sián Roadster, a versão descapotável do seu automóvel mais potente de sempre, escreve o "Aquela Máquina".

Limitado a apenas 19 exemplares, cada um com um preço base de 3,5 milhões de euros, o Sián Roadster já está esgotado, com cada unidade a poder ser personalizada ao gosto de cada cliente através do programa Ad Personam da marca de Sant’Agata Bolognese.

Tal como acontece com a versão coupé, também este Sián Roadster é alimentado por um motor V12 naturalmente aspirado de 6,5 litros que surge associado a um motor elétrico de 48 Volts, para uma potência total combinada de 819 cv.

É um número impressionante e que permite que este hiperdesportivo acelere dos 0 aos 100 km/h em 2,9 segundos e ultrapasse a barreira dos 350 km/h.

Além de ser o modelo mais potente de sempre da Lamborghini, a par do Sián convencional, também é o primeiro híbrido da marca italiana, já que conta com um propulsor elétrico que produz o equivalente a 33 cv. Este motor está associado à caixa de velocidades automática de sete velocidades e permite ao condutor usar este Sián Roadster em modo totalmente elétrico, ainda que apenas em manobras a baixa velocidade, como a estacionar ou a fazer marcha atrás.

Mas uma das maiores novidades deste modelo é o super-condensador que consegue armazenar dez vezes mais energia do que uma bateria de iões de lítio convencional. Está montado entre o motor e o habitáculo, para uma melhor distribuição de massas, e pesa, juntamente com o motor eléctrico, apenas 34 quilos. Desta forma, e estando nós a falar de um híbrido, este Sián Roadster apresenta uma fantástica relação peso/potência de 2,0 kg/cv.

Imagem inspirada no mítico Countach

Se o virmos de cima, o Sián Roadster presta homenagem ao icónico Lamborghini Countach, uma vez que conta com uma linha bastante musculada que começa no habitáculo e vai até à traseira, culminando na secção aerodinâmica hexagonal que surge logo atrás dos dois ocupantes e claro, na assinatura luminosa geométrica. Os seis farolins são inspirados no Countach e combinam na perfeição com as duas enormes saídas de escape e com a asa traseira.

A carroçaria bastante esculpida e com arestas muito dramáticas remete-nos de imediato para os modelos mais agressivos da marca do "touro", e nem mesmo a ausência de tejadilho deixou este hiperdesportivo menos radical.

Já está esgotado

Apesar de ter um preço base de 3,5 milhões de euros, as 19 unidades do novo Lamborghini Sián Roadster já estão todas vendidas.