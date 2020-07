Novo Mercedes Classe S é o primeiro automóvel com airbag frontal nos bancos traseiros

A poucos dias da sua apresentação oficial, a Mercedes-Benz continua a revelar detalhes sobre a nova geração do Classe S, escreve o "Aquela Máquina".

Depois de mostrar o novo desenho do interior, que passará a contar com um enorme ecrã central com o novo sistema MBUX 7.0, a marca de Estugarda acaba de anunciar que a sua berlina de luxo terá o primeiro airbag do mundo para os passageiros dos bancos traseiros.

De acordo com a fabricante germânica, o novo Mercedes-Benz Classe S é o primeiro automóvel do mundo a contar com airbags para os passageiros do banco traseiro capaz de os proteger contra impactos frontais. Estes airbags estão montados nas costas dos bancos dianteiros e abrem em forma de "U".

A Mercedes-Benz não especificou o funcionamento destas bolsas de ar, mas sabe-se que foram desenvolvidas de raiz, já que são bastante distintas das usadas na dianteira.

Este revolucionário sistema de segurança activa vai funcionar em conjunto com o sistema Pre-Safe Impulse Side, que utiliza sensores para identificar um impacto lateral iminente.



A apresentação digital do novo Mercedes-Benz Classe S está marcada para o próximo dia 29 de Julho.



Autor: "Aquela Máquina"