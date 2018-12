Novo produto da Porsche é uma… máquina de lavar

A Porsche, ou melhor, a divisão Porsche Design, acaba de lançar uma máquina de lavar roupa em parceria com a Panasonic.

A Porsche acaba de apresentar a oitava geração do 911, o seu modelo mais icónico de sempre. Mas e se lhe dissermos que há um novo produto da marca de Estugarda que está a dar ainda mais que falar, acredita?Bem pode acreditar. É que a Porsche, ou melhor, a divisão Porsche Design, acaba de lançar uma máquina de lavar roupa em parceria com a Panasonic. Denominada Alpha, esta máquina destina-se ao mercado chinês e está "carregada" de tecnologia de ponta, pelo que será colocada à venda por um preço a rondar os 1700 euros.Leia no Aquela Máquina