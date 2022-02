O FBI pode vigiar as nossas conversas nas redes sociais?

Foi com a alcunha "PsychotycNerd#6116", que João contou o plano de massacre na Faculdade de Ciências de Universidade de Lisboa, para matar colegas e professores, a um utilizador americano na rede social Discard. Após uma denúncia por e-mail, o FBI teve acesso à conversa no chat e alertou as autoridades portuguesas.



O papel das autoridades norte-americanas revelou-se essencial para travar o banho de sangue planeado pelo jovem de 18 anos, mas levantou algumas questões sobre a privacidade dos utilizadores nas redes sociais.



Mas estamos a normalizar o facto de o FBI, uma força policial estrangeira, poder "ouvir" as nossas conversas, privadas?!



fornece diretrizes para obter legalmente mensagens e metadados em aplicações de mensagens como o WhatsApp, Facebook, Telegram, Viber e outros.



O WhatsApp, por exemplo, é a única das nove aplicações descritas no documento que usa o chamado "pen register", uma solicitação de vigilância que captura a origem e o destino de cada mensagem para um indivíduo.



Apenas o iMessage, WhatsApp e Line armazenam conteúdo de mensagens e disponibilizam-no às autoridades federais, enquanto os outros seis não o fazem.



Quanto à rede social Discord, a aplicação de envio de mensagens por voz, vídeo e texto usada pelo estudante para planear o ataque, no próprio website da rede é mencionado que existe um trabalho de estreita colaboração com as agências de aplicação da lei em investigações sempre que seja necessário "garantir a segurança dos membros da comunidade".



A aplicação é um paraíso para os 'gamers' (jogadores de videojogos), mas tem sido cada vez mais utilizada para atividades cibercriminosas. Em 2019, a Forbes revelou que o FBI estava a investigar grupos usados por hackers para partilhar dados roubados. Nos últimos dois anos, o Discord tornou-se um espaço onde as vozes de pessoas inocentes se misturam cada vez mais com as de criminosos, traficantes de crianças e supremacistas brancos.

























Os agentes do FBI têm liberdade para monitorizar o conteúdo das redes sociais que esteja disponível publicamente. Em algumas circunstâncias, poderão também aceder ou receber informações de grupos privados, como quando existem "suspeitas razoáveis" de atividade criminosa. Os investigadores podem inclusive usar identidades falsas online, desde que sigam as diretrizes para investigações domésticas do FBI.