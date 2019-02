O que está a fazer um Lamborghini Urus na Praia do Norte na Nazaré?

O Urus é o primeiro SUV da marca de Sant’Agata Bolognese.

A Lamborghini está em Portugal, na praia da Nazaré, a fazer filmagens que têm o Urus, o primeiro SUV da marca de Sant’Agata Bolognese, como grande protagonista.



A imagem e o vídeo do momento foram partilhados na página de Facebook da "Associação de Nadadores Salvadores da Nazaré", onde se pode ler: "filmagem da Lamborghini na Praia do Norte na Nazaré".



Recorde-se que o Lamborghini Urus embarcou em 2018 numa jornada que tem como missão visitar alguns dos sítios mais bonitos do mundo, numa viagem que a "Lambo" apelidou de "Avventura".



