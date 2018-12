Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O seu Facebook também foi abaixo? Reportada falha em toda a Europa

Utilizadores foram desconectados das sua contas e não conseguiram voltar a aceder à rede social.

14:34

Os utilizadores do Facebook em toda a Europa foram desconectados das sua contas e não conseguiram voltar a aceder a esta rede social, instalando o pânico no Twitter.



Segundo avança o canal de televisão RT, os utilizadores receberam esta mensagem: "Ocorreu um erro inesperado. Por favor tente fazer o log in novamente".



Foram muitos os internautas que manifestaram o seu desagrado no Twitter, com a hashtag #facebookdown a começar imediatamente a ser uma tendência.



A rede social ainda não deu qualquer explicação.