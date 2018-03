Os seis gadgets que não pode perder do Mobile World Congress

Estes são os seis "gadgets" que para nós marcaram a edição deste ano do Mobile World Congress.

Por Miguel Dias | 17:11

O Mobile World Congress, a maior feira de "smartphones" do mundo, chegou esta quinta-feira ao fim e como tal é tempo de escolher alguns dos produtos que marcaram a edição deste ano do certame que se realiza na Fira Barcelona.

A Nokia e a Sony apresentaram produtos que as colocam de novo entre os maiores "players" do mercado dos "smartphones" e a portuguesa Iki Mobile impressionou ao apresentar o Bless Plus, um "smartphone" feito em Portugal e parcialmente em cortiça.

A Samsung voltou à carga contra a rival Apple (e o seu iPhone X) com os novíssimos Galaxy S9 e S9+ e a Huawei mostrou um "laptot" revolucionário com um ecrã de 14 polegadas infinito. Tudo isto sem esquecer um cartão microSD de 400GB da SanDisk que grava a 90 MB/s, o cartão microSD mais rápido do Mundo.

Estes são os seis "gadgets" que para nós marcaram a edição deste ano do Mobile World Congress.