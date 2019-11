Participantes na Web Summit fazem quase 20 mil compras e gastam em média 13,7 euros no segundo dia do evento

Os participantes na Web Summit realizaram esta quarta-feira 19,63 mil compras no recinto e gastaram em média 13,7 euros por pagamento com cartão ou aplicações móveis, segundo dados da SIBS, gestora da rede multibanco.

De acordo com a informação divulgada, entre os visitantes estrangeiros, responsáveis por 78,2% dos pagamentos, os britânicos foram aqueles que realizaram mais operações, representando 17,2% do total das compras efetuadas no recinto, seguindo-se os alemães (9%) e os holandeses (6%).

O consumo médio diário durante o dia desta quarta- feira foi de 13,7 euros e o pico das transações ocorreu às 13h25, acrescenta a SIBS.